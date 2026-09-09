Datça açıklarında kürek sörfü yapan 2 kişi kurtarıldı
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında kürek sörfü yaparken sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında kürek sörfü yaparken sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Palamutbükü açıklarında 2 kişinin kürek sörfüyle denize açıldıktan sonra sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda, 2 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak Gerence Koyu'na götürüldü.
Kaynak: AA