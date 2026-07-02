AKDENİZ'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 14.06'da Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinin 137,45 kilometre açığı olan deprem, yerin 19,87 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı