Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Datça'ya 137 km uzaklıkta ve 19,87 km derinlikte olduğunu açıkladı.
AKDENİZ'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 14.06'da Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinin 137,45 kilometre açığı olan deprem, yerin 19,87 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı