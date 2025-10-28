Datça Açıklarında 32 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, kurtardıkları göçmenleri İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında can sallarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salındaki 19'u çocuk 32 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel