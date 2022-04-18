Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter Ölçeği'ne göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Ege Denizi'nde, Datça'nın 240 kilometre açığında, saat 12.57'de, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı, Sındı ve Bodrum'un Turgutreis mahallelerinden de hissedildi. 7.39 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.