Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Datça açıklarında, saat 19.18'de, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı, Sındı ve Mesudiye mahallelerinde de hissedildi. Zeminden 3.39 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.