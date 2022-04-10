Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Çil - Güncel
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Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem

MĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - MĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Datça açıklarında, saat 21.57'de,3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'da hafif şekilde hissedildi. Yerin 35.1 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil - Güncel

Akdeniz, Deprem, AFAD, Güncel, Haberler

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