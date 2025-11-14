Datça Açıklarında 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yelkenli teknede 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Datça açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekiplerince içerisinde düzensiz göçmen olabileceği değerlendirilen seyir halindeki yelkenli tekne durduruldu.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde teknede 5'i çocuk 22 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltındaki şüpheli ise işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.