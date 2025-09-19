Daskyleion Antik Kenti'nde Lidya Mutfağına Ait Yeni Ocaklar Bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Manyas Gölü kıyısında bulunan, Anadolu'da hüküm sürmüş birçok medeniyetten izler taşıyan Daskyleion Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Lidya mutfağına ait iki ocak daha ortaya çıktı.

Geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan Ergili Mahallesi'ndeki antik kentte 1954'te başlatılan kazı çalışmaları, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren başkanlığında devam ediyor.

Bu yıl mart ayında başlayan çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Manyas Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Kentte yaşayanların beslenme ve mutfak alışkanlığını araştıran arkeologlar, "Lidya mutfağı" olarak adlandırılan bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekibin penset ve spatül gibi diş hekimliğinde kullanılan küçük ve hassas aletlerle yaptığı çalışmalarda, fare, kedi ve köpek kemiklerine de rastlandı.

Arkeologlar, balık omurgası ve kılçıkları elde edilen bölgede balıkçılık yapıldığını ortaya koydu.

"Lidya Sarayı'na ait olduğunu tahmin ettiğimiz mutfak katmanları ortaya çıktı"

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Kaan İren, AA muhabirine, Lidya mutfağında kazı çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

İren, Lidya mutfağının sarayın içinde bir bölüm olduğunu varsaydıklarını vurgulayarak, mutfakta dönem dönem yangınların yaşandığı bilgisini verdi.

Katmanda, milattan önce 7. yüzyılın sonunda bir yangın tabakası olduğunu belirten İren, şöyle devam etti:

"Yeni mutfak tekrardan kurulmuş. Gel gör ki yeni mutfak da milattan önce 6. yüzyılın ortalarında bir yangından dolayı çökmüş ve tekrardan kapanmış, onun üzerine de bambaşka yeni bir bina kurmuşlar. Bu da Pers dönemine denk geliyor ve biz bu yapıya 3 odalı yapı adı veriyoruz. Çok yüksek bir bina, duvarlarından o anlaşılıyor. İşte bu yüksek binanın tabanını kazdığımız zaman altından Lidya sarayına ait olduğunu tahmin ettiğimiz mutfak katmanları ortaya çıktı."

"Bu seneki çalışmalarda iki tane yeni ocak bulduk"

Mutfakta detaylı bir çalışma yaptıklarını dile getiren İren, "Uzun senelerden beri iki defa yangın geçirmiş bir mutfak kazıyoruz. Bu seneki çalışmalarda iki yeni ocak bulduk. Geçen yıllarda fare ve kedi bulunduğundan bahsetmiştik. Farelerimizin sayısını dörtledik ve çok sayıda tohum ve balık artıkları ele geçti. Ayrıca yenmiş köpek kemikleri de bu sene elimize geçmeye devam etti. Yenmiş köpek kemiklerinin bulunması Lidya mutfağında köpek eti tüketildiğini bir kez daha onayladı." ifadesini kullandı.

İren, çok detaylı bir çalışma yaptıklarını ve ağır ağır ilerlediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çıkan her toprak hiçbir şekilde atılmıyor. Kazı evine geliyor ve flotasyon çalışmalarıyla mikro kemikler, mikro tohum parçaları ayıklanarak veri tabanımıza kaydediliyor. İğneyle kuyu kazar gibi titiz bir çalışmayla yavaş ve dikkatli bir şekilde Lidya mutfağında ilerlemeye devam ediyoruz."