Bakan Göktaş, Darülaceze'de açılış törenine katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze'de tamamlanan 'Okmeydanı Daire Yenileme Projesi'nin açılış törenine katıldı ve darülacezede kalan bireyleri ziyaret etti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze'de yenileme çalışmaları tamamlanan ' Okmeydanı Daire Yenileme Projesi'nin açılış törenine katıldı.

Darülaceze'de yenileme çalışmaları tamamlanan ' Okmeydanı Daire Yenileme Projesi'nin açılış töreni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Göktaş törenin ardından Darülaceze'de kalan kişilere ziyarette bulundu.

'MİLLETİMİZİN EN GÜVENLİ LİMANI DARÜLACEZE'

Açılışın ardından sanal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, "Darülaceze Tarihi Okmeydanı Yerleşkemizin, hayırseverimizin kıymetli katkılarıyla daha modern ve konforlu hale getirdiğimiz bölümlerinin açılışını gerçekleştirdik. Milletimizin en güvenli limanı Darülaceze, 131 yıldır merhametin, iyiliğin ve umudun adresi olmaya devam ediyor. Devletimizin şefkat eli ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımızın yanında olmayı sürdürecek. Gönüllülerimize, hayırseverlerimize ve iyilik yolunda bizimle birlikte yürüyen herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
