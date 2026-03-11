Kocaeli'de 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, nitelikli dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y.G. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y.G'yi (28) Darıca'da yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Melih Palas