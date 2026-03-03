Haberler

Kocaeli'de kasten öldürmeye teşebbüs şüphelisi tutuklandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleşen kasten öldürmeye teşebbüs olayında A.Y. adlı 20 yaşındaki şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleşen kasten öldürmeye teşebbüs olayıyla ilgili A.Y. (20) Darıca ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
