Darıca'da İstinat Duvarından Okul Bahçesine Düşen Araç Sürücüsü Yaralandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde istinat duvarından Namık Kemal İlkokulu bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde istinat duvarından okul bahçesine düşerek asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.K. (53) idaresindeki 34 KNF 193 plakalı otomobil, Cami Mahallesi Karaaslan Caddesi'nde yol kenarındaki demir korkulukları aşarak istinat duvarından Namık Kemal İlkokulunun bahçesine düştü.
İstinat duvarıyla okulun kantin duvarı arasında asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Asılı kalan otomobili bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlatıldı.