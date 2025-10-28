Haberler

Darıca'da 'Engelsiz Söyleşi' Programı Gerçekleştirildi

Darıca'da 'Engelsiz Söyleşi' Programı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Darıca Kent Konseyi ve Darıca Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Engelsiz Söyleşi' programına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, engelli bireylerin çalışma koşullarındaki iyileşmeleri ve gelecek beklentilerini paylaştı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde "Engelsiz Söyleşi" programı gerçekleştirildi.

Darıca Kent Konseyi ve Darıca Belediyesi iş birliğinde Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram katıldı.

Programda Bayram, katılımcılara hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filminden kesitler sundu.

Engelli bireylerin çalışma koşullarının son yıllarda iyileştiğini ifade eden Bayram, "Engelliler artık yasamada ve yargıda temsil edilebiliyor. Önümüzdeki yıllarda yürütmede de istihdam edilmesi beklentimizdir." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise Bayram'ı ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını bildirdi.

Programın ardından Bayram'a günün anısına plaket takdim edildi.

Programa, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, AK Parti İlçe Başkanı Köksal Şakar, BBP İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Anahtar Parti İlçe Başkanı Kinyas Bakar, Darıca Kent Konseyi Başkanı Orhan Pala ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel
