Haberler

Denizde cesedi bulunan kişinin kimliği belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi. 29 yaşındaki 3 çocuk babası Cengiz Bilmez'in cenazesi, Yalova'da oturduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, dün denizde cesedi bulunan kişinin 3 çocuk babası Cengiz Bilmez'e (29) ait olduğu belirlendi.

Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde dün saat 14.00 sıralarında bir sitenin iskelesinin açıklarında, deniz yüzeyinde hareketsiz duran erkeği görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin denizden çıkarıp tekneye aldığı ceset, iskeleye getirildi. Cansız beden, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemede cesedin Yalova'da oturan 3 çocuk babası Cengiz Bilmez'e ait olduğu belirlendi. Bilmez'in cenazesinin Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Yukarı Hereke Ulu Cami'de öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HABER: Selda Hatun TAN/BAŞİSKELE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay

Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti

Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakemi istifa ettiren pozisyon
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi

Türkiye'deki ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay

Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Vay Netanyahu vay! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı

Vay Netanyahu vay! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor