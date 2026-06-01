Boş binada yangın çıktı, bitişik evdeki anne ile kızı dumandan etkilendi /Haber eklendi

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde boş binada çıkan yangında, bitişikteki evde bulunan anne ile 2,5 yaşındaki kızı dumandan etkilendi. Zor anlar yaşayan ve balkona çıkan anne ile kızını itfaiye kurtardı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Çakıl Sokak üzerindeki 2 katlı boş binada çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı binanın bitişiğinde bulunan üç katlı binada oturan anne F.A. ile 2,5 yaşındaki kızı A.A., evlerinin içerisine dolan duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Balkona çıkan anne ve kızını, merdiven kullanan itfaiye ekibi kurtardı. Anne ve çocuğu olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alevler söndürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

