Darıca'da bayramlaşma programı düzenlendi
Darıca Kaymakamlığı, Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğiyle Çınaraltı Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programında protokol üyeleri vatandaşlarla bir araya geldi.
Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Darıca Kent Konseyi işbirliğinde bayramlaşma programı yapıldı.
Çınaraltı Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kaymakam Yaşar Dönmez, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Metin Kılıç, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile ilçe sakinleri bayramlaştı.
Programa, kamu kurumu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Ümit Ülker