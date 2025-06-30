Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık Taburcu Oldu

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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 24 Haziran'da belediye binasında yaşanan silahlı olayda yaralanmasının ardından tedavi edildi ve taburcu oldu. Kolunda parçalı kırık bulunan Bıyık, fizik tedavi göreceğini açıkladı.

Kocaeli'de mermi isabet etmesi sonucu kolundan yaralanan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Belediye binasında 24 Haziran'da yaşanan olayda yaralanan Bıyık'ın Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen Bıyık, hastane çıkışında gazetecilere, gerekli müdahale ve tedavinin uygulandığını, bir süre istirahat edeceğini söyledi.

Kolunda parçalı kırık bulunduğunu aktaran Bıyık, "Sağ olsun üniversitede hocalarımız ağırladılar. Gerekli müdahaleler de yapıldı. Bir platin var, 12-13 vidayla sabitlenmiş şekilde. Parmaklarımda bazı his kayıplarım var, onunla alakalı da orta vadede fizik tedavi göreceğim." dedi.

Bıyık, olayda yaşamını yitiren zabıta personeline Allah'tan rahmet dileyerek, "Yaşanmasını istemediğimiz bir olaydı, yaşandı. Kerim kardeşimiz de içimizi hala burkuyor. Keşke bu hale gelmeseydi, keşke bu olay hiç yaşanmasaydı. Kerim de bugün ailesiyle olsaydı." dedi.

Olay

Darıca Belediye Başkanı Bıyık, 24 Haziran'da belediye binasında intihar eden zabıta personeli Kerim D.'nin (35) tabancasından çıkan merminin isabet etmesi sonucu kolundan yaralanmış, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
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