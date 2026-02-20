Haberler

Mardin'de tekmeli, kovalı ve fırçalı kavga kamerada: 3 yaralı

Güncelleme:
Mardin'in Dargeçit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olayın cep telefonuyla kaydedilmesi ise dikkat çekti.

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde 2 grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı tekmeli, kovalı ve fırçalı kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Dargeçit ilçesi Bahçebaşı Mahallesi'nde yaşandı. İftardan sonra 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tekmeli, kovalı ve fırçalı kavgaya dönüştü. Mahallede paniğe neden olan kavgada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgaya karışan tarafları ayırırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tarafların birbirinden şikayetçi oldukları belirtilirken, yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Diğer yandan kavga cep telefonu kamerası ile kaydedildi. )

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
