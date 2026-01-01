Haberler

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi geçen yıl 199 bin 259 hastaya hizmet verdi

Malatya'nın Darende ilçesindeki Hulusi Efendi Devlet Hastanesi, 2022 yılında toplam 199 bin 259 hastaya hizmet sundu. Acil servis, poliklinikler ve diş polikliniği ile birçok hastaya ulaşan hastane, 64 bebeğin dünyaya gelmesine de tanıklık etti.

Hastanenin acil servisinde 77 bin 47, polikliniklerde 104 bin 328 hastaya hizmet verilirken, diş polikliniğinde ise 17 bin 884 hastaya bakıldı.

İlçenin yanı sıra yakın ilçelere de hizmet veren hastanede geçen yıl 64 bebek dünyaya geldi.

Evde sağlık hizmetleri kapsamında ise hastane personeli tarafından ilçedeki 767 hasta evinde ziyaret edildi.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel
Haberler.com
500

