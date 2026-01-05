Haberler

Malatya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Malatya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Darende'de yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için dağlık alanlara buğday ve ekmek bırakıldı. Belediye Başkanı Alican Bozkurt, doğadaki canlıların korunması için bu tür desteklerin kış boyunca süreceğini belirtti.

Malatya'nın Darende ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için dağlık alanlara yem bırakıldı.

İlçede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sonrası yaban hayatının olumsuz etkilenmemesi amacıyla çalışma başlatan Darende Belediyesi ekipleri, kentin yüksek kesimlerine buğday ve ekmek bıraktı.

Yemleme çalışmasına katılan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Hazreti Ömer'in "Dağlara buğdaylar serpin, 'Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı' demesinler." sözünü rehber edindiklerini söyledi.

Bozkurt, ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının artmasıyla birlikte yaban hayvanlarının beslenme konusunda zorlandığını belirterek, "Doğadaki canlılar bizlere emanettir. Zorlu kış şartlarında onların aç kalmasına gönlümüz razı olmaz. Bu nedenle ekiplerimizle birlikte ulaşılması güç noktalara giderek yemleme çalışması yaptık. Yaban hayatının korunması için bu tür desteklerimizi kış boyunca sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu

Öğretmen ve vaizlerin zamlı maaşları tartışma konusu oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
İlkokulda sınıfta yangın çıktı, eğitime 2 gün ara verildi

Okulda facianın eşiğinden dönüldü, eğitime ara verildi
Kripto borsası MEXC'te büyük vurgun iddiası

Kripto borsasında büyük vurgun iddiası! Binlerce yatırımcı mağdur
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim

Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren şahsın ilk sözleri
Cem Yılmaz'ın dövmesiyle dalga geçtiği oyuncunun kim olduğu belli oldu

Cem Yılmaz'ın dövmesiyle dalga geçtiği ünlünün kim olduğu belli oldu