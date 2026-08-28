Darende'de Zafer Bayramı'nda Şehitler İçin Mevlit Programı
Darende ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit programı düzenlendi.
Darende ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit programı düzenlendi.
Somuncu Baba Külliyesi'nde gerçekleştirilen programa Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci ve Belediye Başkanı Alican Bozkurt ile vatandaşlar katıldı.
Programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi ve şehitler için dua edildi.
Namazın ardından Es-Seyyid Osman Hulüsi Efendi Vakfı tarafından vatandaşlara Somuncu Baba Sebil Ekmeği ikramında bulunuldu.
Kaynak: AA