Darende'de Otomobil Menfeze Çarptı: 3 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin yol kenarındaki menfeze çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, D-300 kara yolu Aşağıulupınar mevkisinde beton menfeze çarptı. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Cevdet, Raif ve Şahin Akkan hayatını kaybetti. İsmet Akkan ise ağır yaralı olarak Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin yol kenarındaki menfeze çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 59 AFU 977 plakalı otomobil, D-300 kara yolu Aşağıulupınar mevkisinde yol kenarındaki beton menfeze çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Cevdet, Raif ve Şahin Akkan hayatını kaybetti. Ağır yaralanan İsmet Akkan ambulansla Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.