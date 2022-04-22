Darende'de kum sanatı gösterisi düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Darende'de kum sanatı gösterisi düzenlendi

AA - Ayhan İşcen - Güncel
 - Güncelleme:
Darende'de kum sanatı gösterisi düzenlendi

Malatya'nın Darende ilçesinde "Kültür Rotamız Olsun, Gençliğe Kanat Olsun" projesi kapsamında kum sanatı gösterisi düzenlendi.

Malatya'nın Darende ilçesinde "Kültür Rotamız Olsun, Gençliğe Kanat Olsun" projesi kapsamında kum sanatı gösterisi düzenlendi.

Darende Kültür Sanat Derneği tarafından gençlere yönelik organize edilen program kapsamında İlçe Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda, Tarkan Köylü kum sanatı gösterisi yaptı.

Gösteride ramazan ayı, şehitler, İstanbul'un fethi, Çanakkale ve kahramanlar resmedildi.

Köylü, kuma işlediği "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" yazısıyla programı sonlandırdı.

Dernek Başkan Yardımcısı Mehmet Önder, program sonrasında yaptığı konuşmada, "İlçemiz gençliğine yönelik hazırladığımız projeler ile gençlerimizi çeşitli aktivitelerle hem eğitmek hem de eğlendirmeyi amaçladık. Önümüzdeki günlerde diğer faaliyetlerimizle gençlerle bir arada olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa, Darende Belediye Başkan Vekili Tuncer Çalık, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Atıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ve çok sayıda öğrenci ile öğretmen katıldı.

AA / Ayhan İşcen - Güncel

Halk Eğitim Merkezi, Hisarcık, Malatya, Darende, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title