Darende'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Malatya'nın Darende ilçesinde dünden beri etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerin karla kaplandığı bölgede, vatandaşlar kar temizleme çalışmaları yaparken çocuklar da eğlenceli anlar geçiriyor. Kara yolları ve belediye ekipleri, temizlik çalışmalara başladı.
Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Dünden beri etkisini sürdüren soğuk hava, bugün yerini kara bıraktı.
Etkisini artıran kar, ilçeyi beyaza bürüdü.
İlçenin yüksek kesimler ise tamamen karla kaplandı.
Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi, çocuklar kartopu oynadı.
Kara yolları ve belediye ekipleri, olumsuzluklara karşı Malatya-Kayseri kara yolu ve mahalle yollarında temizlik çalışması başlattı.