Darende'de İş Makinesine Atkısını Kaptıran Şekerlemeci Hayatını Kaybetti
Malatya'nın Darende ilçesinde, şekerleme üretimi yapan 61 yaşındaki İsmail Özoğul, atkısını dükkandaki iş makinesine kaptırarak hayatını kaybetti. Çevre esnafının durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Malatya'nın Darende ilçesinde atkısını iş makinesine kaptıran şekerlemeci yaşamını yitirdi.
Hacı Derviş Mahallesi'nde şekerleme üretimi yapan İsmail Özoğul, (61) atkısını dükkandaki iş makinesine kaptırdı.
İş yerine gelen çevre esnafı Özoğul'u hareketsiz görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özoğul'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Özoğul'un cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.