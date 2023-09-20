Darende'de 16 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Malatya'nın Darende ilçesinde yapılan kontrolde, otomobilde peçete içerisine sarılı 16 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu aparatı bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.