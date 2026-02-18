Haberler

Darende Belediye hamamı restore edildi

Darende Belediye hamamı restore edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Darende ilçesinde 1944 yılında inşa edilen ve uzun süredir kullanılmayan hamam, yapılan restorasyon çalışmasının ardından hizmete açıldı. Hamam, haftanın 5 günü erkeklere, 2 günü ise kadınlara açık olacak.

Malatya'nın Darende ilçesinde atıl durumda bulunan belediye hamamı restore edilerek hizmete açıldı.

Darende Belediyesi, ilçede 1944 yılında inşa edilen ve zamanla kullanım dışı kalan hamamda restorasyon çalışması başlattı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından doğal gaz sistemiyle çalışması sağlanan hamam hizmete açıldı.

Haftanın 5 günü erkeklere, 2 günü ise kadınlara açık olan hamam 19.00-24.00 arasında hizmete açık olacak.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, modernize ettikleri hamamın vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA " / " + Ayhan İşcen -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku

6 Milyon TL'lik manevi tazminat davasında karar çıktı
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü

Mübarek günde ortaya çıktı! Zincir markette büyük rezalet