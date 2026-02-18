Darende Belediye hamamı restore edildi
Malatya'nın Darende ilçesinde 1944 yılında inşa edilen ve uzun süredir kullanılmayan hamam, yapılan restorasyon çalışmasının ardından hizmete açıldı. Hamam, haftanın 5 günü erkeklere, 2 günü ise kadınlara açık olacak.
Malatya'nın Darende ilçesinde atıl durumda bulunan belediye hamamı restore edilerek hizmete açıldı.
Darende Belediyesi, ilçede 1944 yılında inşa edilen ve zamanla kullanım dışı kalan hamamda restorasyon çalışması başlattı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından doğal gaz sistemiyle çalışması sağlanan hamam hizmete açıldı.
Haftanın 5 günü erkeklere, 2 günü ise kadınlara açık olan hamam 19.00-24.00 arasında hizmete açık olacak.
Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, modernize ettikleri hamamın vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: AA " / " + Ayhan İşcen -