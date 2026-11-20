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ABD merkezli bir biyoteknoloji şirketinin ürettiği "daraxonrasib" ilacı klinik deneyler esnasında 61 pankreas kanseri hastasının neredeyse tamamında tümör büyümesini durdurması nedeniyle hastalığın tedavisine ilişkin umut uyandırıyor.

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Revolution Medicines, ilacın deneyleri ve sonuçlarına dair yayımladığı basın açıklamasında "daraxonrasib" ilacının kemoterapi eşliğinde kullanılması sonucu ortaya çıkan verileri paylaştı.

Veriler, deneme süresince ortalama bir buçuk yıl boyunca takip edilen hastaların yüzde 90'ında tümörlerin büyümesinin durduğunu, yaklaşık yüzde 60'ının tümörlerinin küçüldüğünü veya kaybolduğunu ve hastaların yaklaşık yüzde 8'inde ise tümörlerin taramalarda tespit edilemez hale geldiğini gösterdi.

Açıklamada, kanser türlerinden herhangi birinin remisyona girip girmediğinin belirlenmesi için daha uzun süreli çalışmalar yürütüleceği belirtildi.

Erken aşamadaki tıbbi deneylerde kemoterapi ile birlikte "daraxonrasib" verilen hastaların 12'de 1'inde, taramalarda kanser tespit edilemez hale geldiği aktarılırken, vücudun diğer bölgelerine yayılmış ileri evre pankreas kanseri teşhisi yakın zamanda konulan 61 katılımcının neredeyse tamamında tümörlerin büyümesinin durduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, çalışmanın bulgularını İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen EORTC-NCI-AACR (ENA) Moleküler Hedefler ve Kanser Tedavileri Sempozyumu'nda sunan Dr. Wungki Park'ın ifadelerine yer verildi.

Park, deneylerde hastaların bir yıl sonra hayatta kalma oranının yüzde 76,6 olarak öngörüldüğünü belirterek, bulguların "daraxonrasib"in potansiyel bir birinci basamak tedavi olarak daha fazla değerlendirilebileceğini gösterdiğini söyledi.

Kaynak: AA