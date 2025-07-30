Danville Kent Konseyi Üyesine Saldırı: Üzerine Yanıcı Madde Dökülerek Ateşe Verildi

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ABD'nin Danville kentinde, kent konseyi üyesi Lee Vogler, çalıştığı dergi ofisinde bir kişi tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Polis, saldırının kişisel nedenlerle yapıldığını bildirdi.

ABD'nin Virginia eyaletindeki Danville kent konseyi üyesi Lee Vogler, çalıştığı yerel dergi ofisinde bir kişi tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi.

Polis yetkilileri, Danville kent konseyi üyesi Vogler'a düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vogler'ın yerel dergi ofisinde çalıştığı sırada odasına giren bir kişiyle tartışma yaşadığını belirten polis, şüphelinin, Vogler'ın üzerine yanıcı madde döktüğünü aktardı.

Yetkililer, tartışmanın ardından şüphelinin 38 yaşındaki kent konseyi üyesini ateşe verdiğini bildirdi.

Vogler'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, polisin ilk değerlendirmesine göre saldırının politik değil kişisel nedenlerle gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
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