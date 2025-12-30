Haberler

Buz tutan göletin üzerinde dans ederken suya düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta buzla kaplanan göletin üzerinde dans eden bir kişi, buzun kırılması sonucu suya düştü. O anlar arkadaşının cep telefonuyla kaydedildi.

MUŞ'ta buzla kaplanan göletin üzerinde dans eden kişi, buzun kırılması sonucu suya düştü.

Kar yağışının etkisini kaybetmesinden sonra havaların soğuduğu Muş'ta parklardaki göletlerin yüzeyi buzla kaplandı. Yeşilyurt Mahallesi'nde, yüzeyi donan parkın göletinde yürüyen kişi, bir taraftan da dans etmeye başladı. Bir süre gölette yürüyen kişi, buzun kırılmasıyla suya düştü. Beline kadar suya giren kişinin yaşadıklarını arkadaşı da cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Haber: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Doğal gaz ve elektrikte yeni fiyatlar 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak

Doğal gaz ve elektrikte yeni fiyatlar! Yılbaşından itibaren geçerli
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Konyaspor'dan üst üste 4 transfer

Konyaspor'dan üst üste 4 transfer! İkisi Süper Lig devinden
3-5 liralık kör eden eğlence! Şivlilik etkinliği feci bitti

3-5 liralık kör eden eğlence! Şivlilik etkinliği feci bitti