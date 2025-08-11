Danla Biliç'in Eski Sevgilisine Darbe Suçundan Hapis İddianamesi

SOSYAL medya fenomeni Danla Biliç'i ölümle tehdit eden ve Eyüpsultan'daki bir spor kulübünün içindeki restoranda darbeden eski sevgilisi Berk Çetin hakkında 'Kadına karşı basit yaralama' suçlamasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Berk Çetin 1 Haziran 2025'te ikinci kez gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ tarafından hazırlanan iddianamede, sosyal medya fenomeni Danla Biliç olarak bilinen Neslihan Damla Aktepe'nin karakola gelerek eski erkek arkadaşı Berk Çetin'in daha önce kendisine darbettiğini belirttiği, bu konuda yürütülen ayrı bir soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

UZLAŞMANIN OLUMSUZ SONUÇLANDIĞI AKTARILDI

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede eski sevgili Berk Çetin'in ifadesine de yer verildi. Çetin ifadesinde, olay günü anlık bir sinirle Aktepe'yi ittiğini, ancak kendisine yumruk atmadığını söylediği belirtildi. Olay yeri kamera görüntülerinin incelenmesinin üzerine ise Çetin'in, Aktepe'nin kafasına ve yüzüne vurduğunu belirttiği aktarıldı. Ayrıca iddianamede, eski sevgili Çetin'in Damla Aktepe'yi darbetmek suretiyle yaralamasına sebebiyet verdiği, sözkonusu suçun uzlaştırma kapsamında bulunması nedeniyle uzlaştırma girişiminde bulunulduğu fakat uzlaşmanın olumsuz sonuçlandığı belirtildi.

1 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİYLE İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede eski sevgili Berk Çetin'in 'Kadına karşı basit yaralama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.