Danıştay Üyeliğine Yusuf Karaloğlu Atandı
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Danıştay üyeliğine seçildi. Karaloğlu'nun yerine Hasan Yıldırım atandı, Adalet Bakan Yardımcılığı'na ise Mehmet Yılmaz getirildi.
(ANKARA) - Danıştay üyeliğine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu'nun seçilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karaloğlu'nun yerine Hasan Yıldırım, Adalet Bakan Yardımcılığı'na Mehmet Yılmaz atandı.
Danıştay üyeliği seçimi ile bazı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Danıştay üyeliğine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu seçildi. Karaloğlu'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'ne Hasan Yıldırım, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Mehmet Yılmaz atandı.