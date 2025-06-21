Danıştay Hakimi Ahmet Hamidi 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Danıştay Hakimi Ahmet Hamidi 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Mardin'in Artuklu ilçesinde otel odasında başından vurulmuş halde bulunan Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet Hamidi, 13 gün süren tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde kaldığı otel odasında başından silahla vurulmuş halde bulunan Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet Hamidi (42), tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti.

Mardin'in Artuklu ilçesindeki bir otelde Danıştay'da görevli Tetkik Hakim Ahmet Hamidi'nin bayram tatili için geldiği Mardin'de kaldığı otel odasından silah sesi duyuldu.

Bunun üzerine odaya giren otel görevlileri, Hamidi'yi kanlar içinde buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hamidi'nin başından vurularak ağır yaralandığını belirledi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hamidi, ardından Gaziantep'e, buradan da Ankara'ya sevk edilerek tedaviye alındı.

13 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hamidi, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken, Hamidi'nin cenazesinin memleketi Batman'da defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelim K:

Kim bilir hangi karanlık işlete girişti , yargıya güvenim kalmadı artık

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