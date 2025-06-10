Danıştay hakimi otel odasında başından vurulmuş halde bulundu

Danıştay'da görevli Tetkik Hakim A.H. (42), Kurban Bayramı tatili dolayısıyla gittiği Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı bir otelde kalmaya başladı. Otel odasından silah sesleri duyulması üzerine kontrole giden otel görevlileri A.H'yi başından vurulmuş halde buldu.

YOĞUN BAKIMDA

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, A.H.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren A.H.'nin hayati tehlikesi sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığı ise " Danıştay'da görevli Tetkik Hakim silahlı saldırıya uğradı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Danıştay Tetkik Hakimi A.H. Mardin'de, otel odasında ruhsatlı silahı ile intihar girişiminde bulunmuş, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilerek Mardin Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Silahlı saldırı şeklinde sunulan haberler doğru değildir." ifadelerini kullandı.