Haberler

Danıştay Başkanı Yiğit, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Danıştay Başkanı Yiğit, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Zonguldak'ın Alaplı ve Karadeniz Ereğli ilçelerinde çeşitli ziyaretler yaptı. Ziyaretleri sırasında Kaymakamlık, Adliye ve Belediye ile görüşmeler gerçekleştirerek yerel esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ve Alaplı ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak Alaplı Kaymakamlığı ziyaret eden Yiğit, Kaymakam Selçuk Köksal ve daire müdürleri tarafından karşılandı.

Öğrencilerin çiçek takdim ettiği Yiğit, Kaymakam Köksal ile bir süre görüşmesinin ardından Alaplı Adliyesini ziyaret etti.

Daha sonra Alaplı Belediyesine geçen Yiğit, Başkan Nuri Tekin'den belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cuma namazını kent merkezindeki Merkez Camisi'nde kılan Yiğit, esnafla selamlaşıp vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Yiğit, daha sonra Karadeniz Ereğli Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Fatih Yılmaz ile görüştü.

Kaynak: AA / Tuncay Tokay - Güncel
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ümit öldü, yengesi tutuklandı! 'Hepinizi keserim' paylaşımı kan dondurdu

Ümit öldü, yengesi tutuklandı! Yaptığı paylaşım kan donduran cinsten
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu

Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Nakiti olmayan vatandaşın başvurduğu sisteme düzenleme geliyor
Ümit öldü, yengesi tutuklandı! 'Hepinizi keserim' paylaşımı kan dondurdu

Ümit öldü, yengesi tutuklandı! Yaptığı paylaşım kan donduran cinsten
İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri

İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu