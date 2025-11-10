Haberler

Danıştay Başkanı Yiğit'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu ve Milli Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87. yılında rahmet, şükran ve saygıyla yad ediyorum.

Yiğit, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu ve Milli Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87. yılında rahmet, şükran ve saygıyla yad ediyorum. Fikir ve eserleriyle Türk ve Dünya tarihinde önemli bir yer edinen, mümtaz şahsiyet, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri ve siyasi liderliğinde, egemenlik, bağımsızlık azmi ve iradesiyle verilen Milli Mücadelemizin zafere ulaşmasının ardından kurulan 'benim en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti, bugün bölgesinde ve dünyada mazlum ve mağdur milletlerin yanında duran adil bir güç merkezi olmaya, insan haklarının korunmasına, küresel çapta barış, huzur ve adaletin tesisine katkı sunmaya kararlılıkla devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milletini muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma ideali doğrultusunda, Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılında da devletimizi ilelebet payidar kılmak ve daha ileriye taşımak için milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde, egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğu, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan, demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi yolunda ülkemize ve milletimize üstün gayretle hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bugünkü müreffeh Türkiye'nin temellerini atan ve bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
