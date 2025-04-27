Danimarka Türk Diyanet Vakfı'nın 40. Yılı: 'Gurbet Çınarı' Belgeselinin Gala Gösterimi Yapıldı

Danimarka Türk Diyanet Vakfının (DTDV) 40. kuruluş yılı dolayısıyla hazırlanan "Gurbet Çınarı" belgeselinin gala gösterimi, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapıldı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, Danimarka Din Hizmetleri Müşaviri ve DTDV Başkanı Prof. Dr. Eyüp Baş, Türk sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Belgeselde, Danimarka'daki Türk toplumunun dini, sosyal ve kültürel hayatına katkı sunan Danimarka Türk Diyanet Vakfının 40 yıllık hizmet serüveni etkileyici bir dille anlatıldı.

Gurbetçilerin yaşadığı zorluklar, vakfın bu süreçte üstlendiği destekleyici rol ve topluma kazandırdığı değerler, izleyiciler tarafından büyük bir ilgi ve beğeniyle karşılandı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Tekin, böyle bir belgeseli hayata geçirdiklerinden dolayı DTDV'ye teşekkür ederek, belgeselin gelecek nesiller için de önemli bir arşiv olacağını söyledi.

DTDV Başkanı Prof. Dr. Baş da "Danimarka'da yaşayan toplumumuzun kuşaklar boyunca yaşadığı zorlukları ve bu topluma sağladıkları katkılarını hüzün ve sevincin harmanlandığı bir dille anlatan belgeselin ailecek izlenmesini tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

Tasavvuf musikisinin önde gelen sanatçılarından Prof. Dr. Fatih Koca, seslendirdiği Türk din musikisi eserleri ile salondaki izleyicilere manevi bir atmosfer yaşattı.

Vakfın önceki başkanları da sahneye davet edilerek hizmetlerinden dolayı onurlandırıldı.

Etkinlik, günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

Belgesel, 17-18 Mayıs tarihlerinde Kopenhag, Odense ve Aarhus'ta gösterime girecek.