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Danimarka'nın F-35 uçağına havada yakıt ikmali

Danimarka'nın F-35 uçağına havada yakıt ikmali
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), NATO görevi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı KC-135R tanker uçağının Danimarka Hava Kuvvetlerine ait F-35 uçağına havada yakıt ikmalini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), NATO görevi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı KC-135R tanker uçağının Danimarka Hava Kuvvetlerine ait F-35 uçağına havada yakıt ikmalini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından 'Göklerdeki gücümüz NATO semalarında' notuyla yapılan paylaşımda, NATO (Polonya) hava sahasında icra edilen 'Dinamik Hedefleme' görevine katılan Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığına ait KC-135R tanker uçağının, Danimarka Hava Kuvvetlerine ait F-35 uçağına havada yakıt ikmalini başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, "Birlikte daha güçlü, her zaman hazır" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, havada yakıt ikmalinden görüntüler yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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