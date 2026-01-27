Haberler

Danimarka Kralı Frederik ve Kraliçe Mary, Estonya'yı ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Danimarka Kralı Frederik ve Kraliçe Mary, Estonya'nın başkenti Tallinn'e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis tarafından karşılanan çift, bölgesel güvenlik ve NATO işbirliği konularında önemli mesajlar verdi.

Danimarka Kralı Frederik ve Kraliçe Mary, Estonya'nın başkenti Tallinn'e resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis tarafından karşılanan Danimarka Kralı ve Kraliçesi'ne, Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ve Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen eşlik etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland'ı "alacağına" yönelik söylemlerini sürdürdüğü bu günlerde, Danimarka Kralı Frederik ve Kraliçe Mary'nin ziyaretinin, "Baltık ülkelerinin birlik içinde hareket ettiği" mesajını verdiği belirtildi.

Ziyaret kapsamında Rasmussen de Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bir araya geldi.

Rasmussen, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Danimarka ve Estonya'nın omuz omuza olduğunu belirterek, "Ukrayna için hayati önem taşıyan desteğin sağlanmasında öncüyüz ve her iki ülke, bölgesel güvenlik ve istikrarı sağlamak için Arktik'te NATO varlığının artırılmasını destekliyor." ifadelerine yer verdi.

Tsahkna da X'te Estonya ve Danimarka'nın Arktik ve ötesindeki güvenlik tehditlerine ilişkin NATO'nun her alanda konumunu güçlendirmesi gerektiğine inandığını ifade ederek, Ukrayna'ya destek ve Rusya'ya baskının artırılması konularını ele aldıklarını kaydetti.

Danimarka Kralı ve Kraliçesi, yarın da Litvanya'yı ziyaret edecek.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak

İran, Trump saldırmadan ilk adımı attı! Tüm dünyayı uyardılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası

Suriye'deki bu fabrika, alelade bir yer değil
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Tahliye edilmek istenen kiracının ev sahibine söyledikleri ekipleri alarma geçirdi

Tahliye sırasında ev sahibine söyledikleri ekipleri alarma geçirdi
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı

Balıkçı fark etti! Göbeklitepe'nin aynısı o ilimizde ortaya çıktı
İşte Teoman'ın ünlü olmadan önce gönderdiği CV: Beni şimdi almazsanız...

İşte ünlü olmadan önce gönderdiği CV: Beni şimdi almazsanız...