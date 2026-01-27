Danimarka Kralı Frederik ve Kraliçe Mary, Estonya'yı ziyaret etti

Danimarka Kralı Frederik ve Kraliçe Mary, Estonya'nın başkenti Tallinn'e resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis tarafından karşılanan Danimarka Kralı ve Kraliçesi'ne, Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ve Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen eşlik etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland'ı "alacağına" yönelik söylemlerini sürdürdüğü bu günlerde, Danimarka Kralı Frederik ve Kraliçe Mary'nin ziyaretinin, "Baltık ülkelerinin birlik içinde hareket ettiği" mesajını verdiği belirtildi.

Ziyaret kapsamında Rasmussen de Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bir araya geldi.

Rasmussen, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Danimarka ve Estonya'nın omuz omuza olduğunu belirterek, "Ukrayna için hayati önem taşıyan desteğin sağlanmasında öncüyüz ve her iki ülke, bölgesel güvenlik ve istikrarı sağlamak için Arktik'te NATO varlığının artırılmasını destekliyor." ifadelerine yer verdi.

Tsahkna da X'te Estonya ve Danimarka'nın Arktik ve ötesindeki güvenlik tehditlerine ilişkin NATO'nun her alanda konumunu güçlendirmesi gerektiğine inandığını ifade ederek, Ukrayna'ya destek ve Rusya'ya baskının artırılması konularını ele aldıklarını kaydetti.

Danimarka Kralı ve Kraliçesi, yarın da Litvanya'yı ziyaret edecek.