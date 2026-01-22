Haberler

Danimarka Dışişleri Bakanı: Trump ile Yüz Yüze Görüşmeye Açığız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland üzerindeki tutumunu yüz yüze tartışmaya davet ettiğini açıkladı. Rasmussen, Trump ile doğrudan iletişim kurma deneyimini vurgulayarak, görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

OSLO, 22 Ocak (Xinhua) -- Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki tutumlarını doğrudan görüşerek ele alma davetini kabul ettiklerini kamuoyuna açıkladı.

Trump çarşamba günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Rasmussen'in Grönland konusunda müzakere yapmayacaklarına kesinlikle inanıyor olması durumunda bunu kendisine yüz yüze söylemesi gerektiğini belirtmişti.

Rasmussen ise bu çıkış karşısında Trump ile doğrudan iletişim kurma konusundaki deneyimini vurgulayarak, görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Rasmussen, Danimarka Yayın Kurumu'na verdiği röportajda, "Aslında bunu onun yüzüne söylemek isterim. Daha önce yüzüne başka şeyler de söylemiştim. Sanırım bunu halledebilirim" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası

İsrail'e çağrı yapan YPG'nin 2 numarası öldürüldü iddiası
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
Trump 'Grönland konusunda anlaştık' dedi, Putin adaya fiyat biçti

Trump "Anlaştık" dedi, Putin Grönland'a fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası

İsrail'e çağrı yapan YPG'nin 2 numarası öldürüldü iddiası
Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir

Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir
39 yıllık et firması iflasın eşiğinde

39 yıllık dev firma iflasın eşiğinde! Mahkeme reddetti