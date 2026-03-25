Danimarka Seçimlerinde Sosyal Demokrat Partisi Birinci Parti Oldu

KOPENHAG, 25 Mart (Xinhua) -- Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yer alan Kopenhag Belediye Binası'nda oy pusulalarını alan seçmenler, 24 Mart 2026.

Danimarka'da çarşamba günü erken saatlerde açıklanan ilk sonuçlara göre, salı günü yapılan parlamento seçimlerinde iktidardaki Sosyal Demokrat Partisi birinci parti olmayı sürdürdü. Ancak ne sol eğilimli kırmızı blok ne de sağ eğilimli mavi blok, ülkenin tek meclisli parlamentosu olan Folketing'de mutlak çoğunluğu elde edemedi. (Fotoğraf: Liu Zhichao/Xinhua)

