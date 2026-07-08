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Danimarka Başbakanından Avrupa'nın yeniden silahlanması ve NATO'nun güçlendirilmesi çağrısı

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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, küresel güvenlik ortamının istikrarsızlaştığını belirterek Avrupa'nın yeniden silahlanması ve NATO'nun güçlendirilmesi çağrısı yaptı. Ayrıca Grönland'ın satılık olmadığını vurguladı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, küresel güvenlik ortamının giderek daha istikrarsız hale geldiğini belirterek, Avrupa'nın yeniden silahlanması ve NATO ittifakının güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Frederiksen, 36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dünyanın her geçen gün daha güvensiz bir yer haline geldiğini vurgulayan Frederiksen, "Daha güçlü bir NATO'ya ihtiyacımız var. Tarihin en güçlü ittifakına sahibiz ve bunu bu şekilde korumalıyız. Bugün buradaki ana mesajım, Avrupa'nın yeniden silahlanmasının taşıdığı önemdir." dedi.

Ukrayna'ya destek ve savunma sanayi vurgusu

Frederiksen, Avrupa genelinde ve transatlantik ölçekte ABD ile güçlü bir endüstriyel savunma tabanının oluşturulması ve Ukrayna'ya destek çağrısı yaparak, "Ukrayna'ya daha fazla yardım etmeli, Rusya üzerindeki baskıyı artırmalı ve bu savaşın tek haklı kazananının Ukrayna olmasını sağlamalıyız. Birliğimiz ve birlikte durma kararlılığımız belki de daha önce hiç olmadığı kadar önemli." diye konuştu.

"Grönland satılık değil"

ABD'nin Grönland'a yönelik yaklaşımını da eleştiren Danimarka Başbakanı Frederiksen, ülkesinin bu konudaki pozisyonunun son derece net olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

"ABD Başkanı'nın bu konudaki pozisyonu maalesef çok açık, bizim pozisyonumuz da her zaman olduğu gibi net. Grönland elbette satılık değildir. Müttefiklerimiz de dahil olmak üzere herkesin Grönland halkının kendi kaderini tayin etme hakkına saygı duymasını bekliyoruz. Biz egemen bir devletiz; herkesin toprak bütünlüğümüze ve egemenliğimize saygı göstermesi gerekiyor. Kendi topraklarımız da dahil olmak üzere NATO'nun her bir santimetresini savunmaya hazırız."

"5. Madde bizim sigortamızdır"

Frederiksen, NATO'nun temelini oluşturan kolektif savunma ilkesine (5. Madde) tam bağlılık mesajı vererek, "Eğer birimize bir şey olursa, herkes birbiri için ayağa kalkmalıdır. 5. Madde bizim sigortamızdır. Bu durum şu anda Rusya'dan kaynaklanan savaşla karşı karşıya olan doğu kanadı için de geçerlidir, 11 Eylül'de (ABD) saldırıya uğrandığında da geçerliydi, Grönland için de geçerlidir. Danimarka Krallığı'nı sonuna kadar savunacağız." ifadelerini kullandı.

ABD'nin NATO'nun 5. Maddesi'ne olan bağlılığından da şüphe duymadığını aktaran Frederiksen, ittifakın geleceğine dair "Danimarka ve Avrupa perspektifinden bakıldığında, NATO olmadan halkımın güvenliğini sağlamam mümkün değil. Transatlantik genelinde insanların güvende olabilmesi NATO sayesindedir ve bu gelecekte de böyle kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İzlanda: "Grönland, Grönland halkınındır"

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir ise yaptığı açıklamada, "Grönland, Grönland halkınındır. Onlar ABD'nin bir parçası olmak istemiyor. Bu konuda gayet netler." ifadesini kullandı.

NATO'nun son 12 ayda daha da güçlendiğini belirten Frostadottir, "Evet, dinamikler değişti ve yapılan görüşmeler bir bakıma biraz farklılık gösterebilir; ancak daha fazla üyemiz var ve savunmaya daha fazla kaynak aktarılıyor; dolayısıyla bu, pek çok açıdan 12 ay öncesine kıyasla daha güçlü bir ittifak." ifadesini kullandı.

Frostadottir, Grönland tartışmalarından ziyade Rus tehdidine odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
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