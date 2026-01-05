Haberler

Danimarka Başbakanı: "ABD bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa her şey durur"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin NATO müttefiki olan Danimarka'ya askeri saldırı düzenlemesi durumunda uluslararası güvenliğin tehlikeye gireceğini belirtti. Grönland'a uygulanan baskıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtti.

Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var" söyleminin ardından Danimarka'nın devlet televizyonu TV2'ye özel açıklamalarda bulundu.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan iki özerk bölgeden biri olan Grönland'a karşı yaklaşımının en başından beri aynı olduğunu belirten Frederiksen, "Herkesin, en azından müttefiklerimizin ulusal sınırlarımıza saygı duymasını bekliyoruz." dedi.

Frederiksen, Danimarka ve Grönland'ın tehdit edilmesini asla kabul etmeyeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"ABD Başkanı Trump'ın defalarca Grönland'ı istediğini dile getirmesi ciddiye alınmalı. Yalnız şunu da açıkça belirtmek isterim ki eğer ABD bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa, her şey durur. Buna NATO ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonlanmasından bu yana sağlanan güvenlik de dahil."

Demokrasi ve uluslararası hukuka inancı olduğunu aktaran Frederiksen, sınırlarının hiçbir şekilde değişmeyeceğine de inandığını söyledi.

Frederiksen, Grönland'a uygulanan baskının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Gergin değilim. Saf da değilim. Şu an haritadaki tüm hareketleri yakından takip ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada, Grönland'ın "çok stratejik" bir yer olduğunu ve şu anda Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu iddia etmişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li başkandan partisine zehir zemberek sözler

CHP'li başkandan partisine zehir zemberek sözler
Maduro sonrası harekete geçti! İşte Hamaney'in Esad benzeri kaçış planı

Maduro sonrası çantasını topladı! İşte Hamaney'in kaçacağı ülke
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak 'ihanet' çıkışı

Maduro'nun oğlundan gündem yaratacak "ihanet" mesajı
Dünyaca ünlü avukat Maduro'yu da savunacak

İşte Maduro'yu savunacak avukat! Tüm dünya yakından tanıyor
CHP'li başkandan partisine zehir zemberek sözler

CHP'li başkandan partisine zehir zemberek sözler
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri

Ünlülere 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınanların isimleri
Dele-Bashiru'dan Volkan Demirel itirafı: İstifasını duyar duymaz harekete geçmişler

İstifasını duyan oyuncuları ilk iş olarak bakın ne yapmış