Danimarka Başbakanı: "ABD bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa her şey durur"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtti.

Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var" söyleminin ardından Danimarka'nın devlet televizyonu TV2'ye özel açıklamalarda bulundu.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan iki özerk bölgeden biri olan Grönland'a karşı yaklaşımının en başından beri aynı olduğunu belirten Frederiksen, "Herkesin, en azından müttefiklerimizin ulusal sınırlarımıza saygı duymasını bekliyoruz." dedi.

Frederiksen, Danimarka ve Grönland'ın tehdit edilmesini asla kabul etmeyeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"ABD Başkanı Trump'ın defalarca Grönland'ı istediğini dile getirmesi ciddiye alınmalı. Yalnız şunu da açıkça belirtmek isterim ki eğer ABD bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa, her şey durur. Buna NATO ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonlanmasından bu yana sağlanan güvenlik de dahil."

Demokrasi ve uluslararası hukuka inancı olduğunu aktaran Frederiksen, sınırlarının hiçbir şekilde değişmeyeceğine de inandığını söyledi.

Frederiksen, Grönland'a uygulanan baskının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Gergin değilim. Saf da değilim. Şu an haritadaki tüm hareketleri yakından takip ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada, Grönland'ın "çok stratejik" bir yer olduğunu ve şu anda Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu iddia etmişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.