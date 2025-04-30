Danimarka Bakanı'ndan Acil Durum Hazırlığı Çağrısı

OSLO, 30 Nisan (Xinhua) -- Danimarka'nın Kamu Güvenliği ve Acil Durum Hazırlık Bakanı Torsten Schack Pedersen, İspanya ve Portekiz'de yaşanan büyük çaplı elektrik kesintilerinin ardından Danimarka halkına evlerinde hazırlık yapmaları çağrısında bulundu.

Pedersen salı günü Danimarka'nın DR televizyonuna verdiği demeçte, "Olayların ne yönde gelişebileceğini ortaya koyan görüntüler, evlerimizde 72 saatlik acil durum müdahalesi gibi hazırlıklar yapmamız gerektiğini gösteriyor" dedi.

Bakan, evlerde en az 3 gün yetecek içme suyu ve konserve gıda gibi temel ihtiyaç malzemelerinin stoklanması gerektiğini vurguladı.

Pazartesi günü yaşanan elektrik kesintisi, İspanya ve Portekiz'in büyük bölümünde hayatı olumsuz etkilemişti.

Danimarka acil durum hizmetleri de aynı gün benzer bir elektrik kesintisinin yaşanması halinde ülkenin büyük zorluklarla karşılaşacağı uyarısında bulunmuştu.

"Danimarka'nın hazırlığının iyi olduğunu ve güçlü bir topluma sahip olduğunu kaydeden Pedersen, buna karşın "gerçeğin değişmekte olduğunu" da vurguladı.