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Damperi açık TIR, EDS direğini devirdi

Damperi açık TIR, EDS direğini devirdi
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ERZURUM’da damperi açık ilerleyen TIR, çarptığı Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğini devirdi.

ERZURUM'da damperi açık ilerleyen TIR, çarptığı Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğini devirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Aziziye ilçesi E-80 kara yolunda meydana geldi. Şoförünün damperi açık şekilde ilerlediği TIR, çarptığı EDS direğini devirdi. Kaza sebebiyle kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı. EDS direğinin kaldırılması sonrası trafik, normal seyrine döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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