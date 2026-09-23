Damon Cezaevi'ndeki hamile Filistinli esir Beraa Ebu Hadice, ağır koşulları anlattı

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İsrail'in Damon Cezaevi'nde tutulan hamile Filistinli Beraa Ebu Hadice, cezaevindeki sağlık ve yaşam koşullarının ağır olduğunu, kendilerine verilen yemeğin ise "az ve kötü" olduğunu belirtti.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan açıklamada, 27 Ağustos'tan bu yana tutuklu bulunan 36 yaşındaki Beraa'nın avukatının cezaevinde kendisiyle görüştükten sonra heyet yetkililerine bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, Beraa'nın gözaltına alındığı sırada gözlerinin ve ellerinin plastik kelepçelerle sıkıca bağlandığı ve saatlerce bilinmeyen bir yerde tutulduğu kaydedildi.

Bu süre içinde çıplak aramaya maruz kalan Beraa'nın, bir sandalyeye bağlı tutulduğu sırada karın ağrısı ve ardından kanama yaşadığı ifade edildi.

Beraa'nın daha sonra Şaron Cezaevi'ne nakledildiği ve burada yaklaşık 5 gün kötü koşullardaki bir hücrede temel ihtiyaçları ve su verilmeden tutulduğu aktarıldı.

Heyet, Beraa'nın daha sonra Damon Cezaevi'ne nakledildiğini ve hamile kadınların tutulduğu 11 numaralı koğuşta kaldığını bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beraa, yattıkları yatakların hamileler için oldukça uygunsuz olduğunu, battaniyenin kötü koktuğunu ve yastık bulunmadığını kaydetti.

Beş gün boyunca duş almasına izin verilmediğini aktaran Beraa, kendisine yedek kıyafet ya da havlu da verilmediğini ifade etti.

Beraa, koğuştaki hamile kadınlara ihtiyaçlarına uygun özel yemek verilmediğini, yiyeceklerin "az ve kötü" olduğunu belirtti.

Koğuşta bulunan 3 hamile tutukluya yaklaşık 3-4 günde bir yumurta ya da bir parça et verildiğini aktaran Beraa, kıyafet ve temizlik malzemesi sıkıntısı yaşandığını da ifade etti.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, hamile tutukluların özel tıbbi bakım, uygun beslenme ve insani koşullara ihtiyaç duyduğunu belirterek Beraa ile bebeğinin sağlığına ilişkin endişe duyulduğunu kaydetti.

Heyete göre, Damon Cezaevi'nde sorgu sürecindekiler hariç 81 Filistinli kadın tutuluyor.

Filistinli insan hakları kuruluşlarının verilerine göre ise İsrail hapishanelerinde 90'ı kadın ve 350'si çocuk olmak üzere 9 bin 350 Filistinli bulunuyor.

İsrail'in kuzeyinde bulunan Damon Cezaevi, son dönemde çoğunlukla Filistinli kadın tutukluların tutulduğu, ağır insan hakları ihlalleri, aşırı kalabalık koğuşlar ve kötü muamele iddialarıyla gündeme geliyor.

Kaynak: AA