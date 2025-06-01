Damla Projesi ile Gençlik ve Kültür Alışverişi Van'da Gerçekleşti

Van'da "Damla Projesi" kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden gelen üniversiteli gençler, kırsaldaki 7 okulda düzenledikleri etkinliklerle öğrencilerin gönlüne dokundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yürütülen "Damla Projesi" kapsamında farklı illerdeki üniversitelerde okuyan, aralarında yabancıların da olduğu 24 genç kente geldi.

Rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri ve huzurevini ziyaret eden gençler, kırsal mahallelerdeki 7 okulda öğrencilerle buluştu.

Palyaço ve Nasreddin Hoca kostümleri giyerek çocuklar için çeşitli gösteriler yapan gençler, okul duvarlarına Türk bayrağı ve çizgi film karakterleri çizerek eğitim ortamlarını güzelleştirdi.

Gevaş ilçesindeki Göründü Cemil Hakan İlkokulu'nda öğrencilerle oyunlar oynayan gençler, şapka ve balon hediye ettiği çocukların keyifli vakit geçirmesini sağladı.

Sosyal aktivitelerin kısıtlı olduğu kırsal mahallerde gerçekleştirdikleri aktivitelerle çocukların gönlüne dokunan gençler, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini de ziyaret etti.

"İlimizde bir kültür alışverişi oldu"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, AA muhabirine, üniversiteli gençlerin 10 gün boyunca kırsal mahallerdeki okullarda sosyal ve sanatsal aktiviteler düzenledikleri söyledi.

Minik öğrencilerin çok mutlu olduğunu belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Burada Libya, Sri Lanka ve Endonezya'dan gelip farklı kentlerde üniversite okuyan öğrencilerimizi de ağırladık. Misafirlerimiz 10 gün boyunca gönüllü olarak okulları ziyaret ederek etkinlik düzenledi. Kentte bulunan kurumlara giderek, bilgi alışverişi yaptılar. Kentin doğal güzelliklerini ve tarihi yerlerini görme fırsatı buldular. İlimizde bir kültür alışverişi oldu. Bakanlığımız, gönüllülerin tüm illerde proje yürütmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Biz de bu kapsamda arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz."

"Çocuklarla tanışmak güzel bir duygu"

Proje Koordinatörü Roni Deniz Utkan ise "24 öğrenci 4 koordinatörle Van'da sosyal sorumluluk faaliyetlerini yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız bir yandan çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kenti tanıma fırsatı buluyor. İllerimizin markalaşması için farklı ülkelerden gelen öğrencileri misafir ediyoruz. Huzurevi, çocuk evleri, rehabilitasyon merkezleri ve kırsal okullarda birçok etkinlik düzenledik." dedi.

Elazığ'da okuyan Libyalı öğrenci Jummah Abdullah da "Damla Projesi'ni arkadaşımdan duydum ve katılmaya karar verdim. Beni projeye ikinci defa kabul ettikleri için mutluyum. Proje kapsamında hem halkla kaynaşıyorum hem de yeni arkadaşlıklar ediniyorum. Van'ı hep merak ediyordum, geldiğim için mutluyum." diye konuştu.

İzmir'den gelen Sefa Yıldız, "Vanlılar bu coğrafyada yaşadıkları için çok şanslı. Amacımız, okulları ve esnafı ziyaret ederek, etkinlikler düzenlemek. En batıdan en doğuya gelip, insanlarla, çocuklarla tanışmak güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.