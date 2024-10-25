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Damla Naz Nacar'ın Adı Parkta Yaşatılacak

Damla Naz Nacar'ın Adı Parkta Yaşatılacak
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşamını yitiren 6 yaşındaki Damla Naz Nacar'ın ismi, ilçedeki bir parka verildi. Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek'in öncülüğünde yapılan çalışma sonucunda parka "Damla Naz Nacar Çocuk Parkı" ismi verildi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 6 yaşındaki Damla Naz Nacar'ın ismi parka verildi.

Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, mayıs ayında hayatını kaybeden minik Nacar'ın adının yaşatılması için çalışma yaptı.

Bu kapsamda belediye meclisi toplantısında ilçedeki parka "Damla Naz Nacar" isminin verilmesi kararlaştırıldı.

Ekipler, gerekli çalışma sonrası hazırladıkları "Damla Naz Nacar Çocuk Parkı" yazılı tabelayı parka yerleştirdi.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel

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