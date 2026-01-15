Haberler

Kars'ta damdaki karı temizlerken düşerek kolunu kıran çocuğu ekipler hastaneye ulaştırdı

Kars'ta damdaki karı temizlerken düşerek kolunu kıran çocuğu ekipler hastaneye ulaştırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Selim ilçesinde damda kar temizlerken düşen 16 yaşındaki Boran K., kırılan koluyla hastaneye ulaştırıldı. Yolun kapalı olması nedeniyle ambulans köye gidemedi, özel idare ekipleri hastanın hastaneye ulaştırılabilmesi için yolu açtı.

Kars'ın Selim ilçesinde damdaki karı temizlerken düşerek kolunu kıran çocuğu ekipler hastaneye ulaştırdı.

İlçeye bağlı Ortakale köyünde evinin damında kar küreyen 16 yaşındaki Boran K, dengesini kaybederek düştü.

Kolu kırılan Boran K'yi kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, kar nedeniyle yolu kapanan köye gidemedi. Özel idare ekipleri ambulansın sorunsuz şekilde hastaneye gidebilmesi için yolu ulaşıma açtı. Köye gelen sağlık ekipleri Boran K'yi Selim Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı

Olası saldırı öncesi ülkelerden peş peşe benzer kararlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a çılgın öneri: 75 milyon euroluk Marmoush

Çıldırdı! 75 milyon euroluk yıldızı Galatasaray'a getiriyor
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı

Belediyeyi denetlemeyip lüks otelde kadınlarla gününü gün etmişler
Tahliye olan Rezan Epözdemir'den ilk açıklama

Tahliye sonrası ilk açıklama geldi
Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede

Tek bir fil katliama yol açtı, ülke peşine düştü
Galatasaray'a çılgın öneri: 75 milyon euroluk Marmoush

Çıldırdı! 75 milyon euroluk yıldızı Galatasaray'a getiriyor
''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna İsmail Yüksek'ten olay tepki

''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna olay tepki
Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Eski dostunu çok fena üzdü! Afrika Kupası'nda ilk finalist belli