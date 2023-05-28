Üye Girişi
Haberi Paylaş
Damatlık ve gelinlikle oy kullanmaya gittiler

Damatlık ve gelinlikle oy kullanmaya gittiler

Güncel Haberler

Çorum'da bir çift, düğün töreni öncesi gelin ve damatlıklarıyla sandık başına giderek oy kullandı. 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için Çorum'da oy verme işlemi sürüyor. Bugün dünya evine girecek olan Seyit Ahmet ve Gülen çifçi de düğünleri öncesinde Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ve Mehmetçik Lisesi'ne gelerek oylarını kullandı. Oylarını kullanan genç çifte, vatandaşlar da mutluluk diledi. - ÇORUM

Çorum'da bir çift, düğün töreni öncesi gelin ve damatlıklarıyla sandık başına giderek oy kullandı.

2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için Çorum'da oy verme işlemi sürüyor. Bugün dünya evine girecek olan Seyit Ahmet ve Gülen çifçi de düğünleri öncesinde Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ve Mehmetçik Lisesi'ne gelerek oylarını kullandı.

Oylarını kullanan genç çifte, vatandaşlar da mutluluk diledi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Çorum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title