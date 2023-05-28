Damatlık ve gelinlikle oy kullanmaya gittiler

Çorum'da bir çift, düğün töreni öncesi gelin ve damatlıklarıyla sandık başına giderek oy kullandı. 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için Çorum'da oy verme işlemi sürüyor. Bugün dünya evine girecek olan Seyit Ahmet ve Gülen çifçi de düğünleri öncesinde Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ve Mehmetçik Lisesi'ne gelerek oylarını kullandı. Oylarını kullanan genç çifte, vatandaşlar da mutluluk diledi. - ÇORUM